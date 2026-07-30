Ordena la SEP retirar reconocimiento a escuelas “militarizadas”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades del país a revisar, en un plazo de un mes, las autorizaciones y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a escuelas que se identifiquen como “militares”, “militarizadas”, “castrenses” o bajo cualquier denominación similar.

La meta es que ninguna institución con esas características inicie actividades durante el ciclo escolar 2026-2027.

La disposición, emitida por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, establece que la revisión deberá concluir antes del 31 de agosto, fecha prevista para el inicio del próximo ciclo escolar.

Si durante este proceso se detectan planteles que continúen ofreciendo servicios educativos bajo ese tipo de modalidad o nombre, las autoridades deberán suspender sus operaciones e iniciar los procedimientos administrativos para su clausura.

Como parte de las medidas, la SEP indicó que los estudiantes afectados deberán recibir de forma inmediata toda su documentación escolar, incluidos certificados parciales o totales, para facilitar su incorporación a otra institución educativa.

También se ordenó que los planteles devuelvan los recursos pagados por las familias correspondientes a reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros servicios que no hayan sido proporcionados.

La dependencia señaló que esta decisión forma parte del seguimiento al pronunciamiento emitido el pasado 24 de julio sobre las escuelas que promueven modelos identificados como militares o militarizados.

Mario Delgado sostuvo que estas modalidades no forman parte del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, el cual plantea una formación centrada en los derechos humanos, la convivencia y la cultura de paz y añadió que la educación militar corresponde únicamente a la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, responsabilidad exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional.