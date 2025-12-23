Confirma SEMAR cinco muertes en accidente de aeronave naval en Texas

La Secretaría de Marina informó que cinco personas perdieron la vida tras el accidente de una aeronave naval ocurrido en las inmediaciones de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

En un comunicado emitido este lunes, la dependencia federal precisó que en la unidad viajaban ocho tripulantes al momento del incidente.

De acuerdo con el reporte oficial, dos personas fueron rescatadas con vida y reciben atención médica, mientras que un tripulante permanece en calidad de no localizado. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, en coordinación con autoridades locales e internacionales, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

La Semar dio a conocer que mantiene comunicación con el Consulado General de México en Houston para realizar los trámites de identificación y repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas, así como para brindar acompañamiento a los sobrevivientes y a las familias afectadas.

El accidente ocurrió cuando la aeronave prestaba apoyo en un traslado médico en coordinación con la fundación Michou y Mau, una labor que forma parte de las misiones de la Armada de México para el auxilio humanitario. Estos vuelos suelen tener como destino el Hospital Shriners para Niños, en Galveston, especializado en la atención de quemaduras graves en población infantil.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del percance ni la identidad de los tripulantes fallecidos.