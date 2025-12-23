Ratifica Rusia su “pleno respaldo” a Venezuela

El canciller ruso Serguéi Lavrov externó su apoyo a Venezuela durante una llamada telefónica con su homólogo venezolano Yván Gil, luego del incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Durante el intercambio, ambos funcionarios coincidieron en que las acciones emprendidas por Washington representan “un riesgo para la estabilidad regional y para la navegación internacional”.

Desde el 10 de diciembre, autoridades estadounidenses han incautado al menos dos embarcaciones que transportaban petróleo venezolano, hechos que el gobierno de Venezuela calificó como “una violación al derecho internacional”, mientras que Rusia advirtió posibles implicaciones a nivel global.

El canciller Yván Gil informó que Rusia manifestó su apoyo al gobierno venezolano y a su presidente, Nicolás Maduro, así como su disposición para mantener cooperación frente a las medidas impuestas por Estados Unidos.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, Moscú también respaldará las gestiones diplomáticas de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó preocupación por el aumento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, al considerar que estas podrían afectar rutas marítimas utilizadas para el comercio internacional y el suministro energético.