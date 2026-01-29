Congreso de Sonora abrirá sus puertas a estudiantes de Unison para servicio y prácticas

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el Poder Legislativo y las instituciones educativas, el Congreso del Estado avanza en la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Sonora (Unison), que permitirá a estudiantes realizar servicio social, prácticas profesionales e investigaciones dentro del recinto legislativo.

La diputada Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta del Congreso del Estado, explicó que el acuerdo busca abrir el Congreso a la comunidad universitaria para que las y los jóvenes conozcan de primera mano la vida parlamentaria y los procesos que se desarrollan en el ámbito legislativo.

“Que algunas de las casas de estudio, abogados y demás, puedan utilizar el Congreso para hacer su servicio social, sus prácticas, que puedan ellos hacer temas sobre investigación, ejercicios parlamentarios, iniciativas, foros parlamentarios, todo lo que es la vida y procesos de aquí del Congreso”, señaló.

La legisladora precisó que el convenio no se limitará únicamente a estudiantes de Derecho, sino que beneficiará a diversas áreas académicas, al tratarse de un espacio donde convergen temas jurídicos, administrativos y sociales.

“No solamente son los de leyes, que por lo general es lo más común, sino también hay otras carreras como Psicología, Trabajo Social, etcétera, porque además del tema parlamentario aquí en el Congreso se ven otros temas administrativos, jurídicos y sociales”, puntualizó.

Espinoza Tapia indicó que, una vez firmado el convenio, las actividades podrán iniciar de manera inmediata, ya que el esquema permitirá que las y los estudiantes elijan el área en la que deseen desarrollar su experiencia profesional, sin una asignación directa por parte de las y los diputados.

“Por lo general inician luego, es algo muy general; no es que se vayan directamente con algún diputado, incluso los mismos estudiantes son los que eligen hacia dónde quieren dirigir su experiencia”, explicó.

El acuerdo contempla la participación de estudiantes de la sede Hermosillo y de las distintas unidades regionales de la Unison, lo que representa un impacto significativo en la formación profesional de jóvenes universitarios y refuerza el carácter del Congreso del Estado como un espacio abierto a la sociedad y a la formación cívica y académica.