Policía Estatal lleva a cabo aseguramiento de arma, vehículos y narcótico en Sonora

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) aseguró 572 envoltorios con narcótico, 10 vehículos, un arma de fuego, equipo de videovigilancia y detuvo a 21 personas, esto como resultado del trabajo operativo realizado en diversos municipios de Sonora, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La autoridad explicó que, al llevar a cabo patrullajes en zonas focalizadas, desarrollando labores operativas estratégicas, elementos de la Policía Estatal obtuvieron resultados en los municipios de Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Caborca, Tubutama, Moctezuma, Puerto Peñasco, Empalme, Nogalesy Benito Juárez, entre otros.

En Navojoa se incautaron 253 envoltorios con narcótico en la colonia Allende; mientras que en la zona de Sásabe fue detenido Cruz N, en posesión de un arma de fuego y cartuchos, esto en trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detalló.

Así mismo, durante patrullajes de vigilancia, fue localizada una motocicleta sobre la carretera Hermosillo – Moctezuma, mientras que en Puerto Peñasco se recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo, así como un automóvil tipo pick up en el municipio de Benito Juárez.

Por otro lado, indicó que en Hermosillo se llevó a cabo la detención de nueve personas, a quienes se les aseguraron alrededor de 60 envoltorios con narcótico en distintos hechos, mientras que, como parte de estas acciones, fueron retiradas cámaras de videovigilancia que operaban de manera clandestina.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que en Caborca se aseguraron máquinas tragamonedas, esto sin que la información proporcionada especificara la cantidad de unidades aseguradas.

Aclaró que, “las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Para finalizar, aseguró que, con la finalidad de fortalecer la estrategia de seguridad en Sonora, y con esto prevenir y combatir el delito, la Policía Estatal mantiene coordinación permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno.