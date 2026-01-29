Alfonso Durazo supervisa avance del Hospital 16 del IMSS en Navojoa

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, supervisó el avance de construcción del nuevo Hospital General de Zona número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Navojoa, el cual presenta un avance del 96%.

Durante su gira de trabajo por los municipios de Navojoa, el mandatario estatal recorrió las instalaciones de esta nueva unidad médica en la región del Mayo, a fin de fortalecer la capacidad de atención hospitalaria y ampliar la cobertura de servicios especializados.

El gobernador destacó que el hospital representa una inversión total de dos mil 322.64 millones de pesos, que contempla obra civil y equipamiento médico de alta especialidad.

Dijo que la unidad contará con 90 camas distribuidas en áreas de pediatría, ginecología, cirugía general y medicina interna, y beneficiará directamente a más de 96 mil derechohabientes del sur del estado.

Asimismo, se informó que el hospital ofrecerá atención en 29 especialidades médicas, entre ellas oncología, nefrología, traumatología, psiquiatría y cuidados intensivos, además de quirófanos especializados, área de urgencias, servicios de imagenología, laboratorio clínico, endoscopías, medicina física y rehabilitación.

Acompañado del alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, y el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, también encabezó la entrega de maquinaria pesada al Ayuntamiento, con una inversión de ocho millones 138 mil 583.99 pesos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa en obras públicas y servicios urbanos.

“El presupuesto muchas veces no alcanza para atender todas las necesidades, pero lo que nunca va a faltar es la voluntad de su gobernador para dar respuesta a las demandas de la gente”, expresó.

También visitó la comunidad de Basconcobe, en Etchojoa, donde junto al presidente municipal Luis Arturo Robles entregó la obra de drenaje y saneamiento, con una inversión de 16.5 millones de pesos, que beneficia de manera directa a dos mil 394 habitantes, además del equipamiento del pozo profundo Basconcobe-Etchojoa, con recursos por 3.6 millones de pesos.

De la misma forma, en el marco del Día Nacional del Pescador, el gobernador sostuvo un encuentro con representantes del sector pesquero ribereño de Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez, para escuchar sus principales necesidades y refrendar su compromiso de impulsar a uno de los sectores productivos más importantes del sur de Sonora.