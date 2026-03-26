Congreso de Sonora recibe iniciativa para transformación digital

Con el objetivo de modernizar la administración pública y terminar con las complicaciones que enfrentan los ciudadanos ante las oficinas de gobierno, el Congreso del Estado de Sonora recibió este miércoles una iniciativa que busca la transformación digital de los servicios y la eliminación de trámites innecesarios.

Congreso de Sonora impulsa iniciativa para transformación digital

La propuesta, presentada por la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez, de Movimiento Ciudadano (MC), fue turnada a la Comisión de Anticorrupción para su análisis.

Bajo el nombre de Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, este proyecto pretende que Sonoraadopte un modelo basado en la identidad digital y el uso de un portal único, evitando que las personas entreguen documentos que el propio gobierno ya tiene en su poder.

Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentra la aplicación del silencio administrativo positivo, lo que significa que si la autoridad no responde en un plazo determinado, el trámite se dará por aprobado de manera automática.

Legisladores de Sonora impulsan apoyo a bomberos y seguridad privada

La diputada María Eduwiges Espinoza Tapia, de Morena, hizo un llamado urgente para fortalecer institucionalmente a los cuerpos de bomberos en la entidad.

La legisladora señaló que la cobertura actual es limitada y que los elementos operan bajo condiciones laborales vulnerables, por lo que propuso la creación de una coordinación estatal que profesionalice el servicio y garantice un respaldo jurídico digno para estos cuerpos de emergencia.

Por otro lado, el diputado Óscar Ortiz Arvayo, del PT, fijó una postura firme respecto al sector de la seguridad privada en Sonora.

Ortiz Arvayo subrayó la importancia de vigilar de cerca el cumplimiento de la ley para asegurar que los guardias de seguridad no sean víctimas de jornadas laborales excesivas o abusos que vulneren sus derechos humanos, destacando que un trabajador con condiciones dignas se traduce en una mejor protección para toda la población.

Con estas acciones, el Congreso busca no solo elevar la eficiencia en los servicios públicos mediante la tecnología, sino también garantizar que sectores laborales históricamente desatendidos cuenten con un marco legal que proteja su integridad y profesionalismo.