Propone Trump a Irán un plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre una propuesta dirigida a Irán para avanzar hacia un acuerdo que reduzca el conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con sus declaraciones, ambas naciones mantienen contacto con el objetivo de “alcanzar entendimientos”, aunque las operaciones militares continúan.

Medios internacionales reportaron que la administración estadounidense habría enviado un plan de 15 puntos a Teherán a través de intermediarios, entre ellos Pakistán.

La propuesta contempla un alto el fuego temporal de un mes, con la finalidad de que el gobierno iraní revise las condiciones planteadas. Entre los puntos se incluyen disposiciones sobre el programa nuclear, así como la solicitud de retirar apoyo a grupos aliados en la región.

Otro de los elementos centrales del planteamiento es mantener abierto el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de hidrocarburos.

Tras difundirse reportes sobre el plan, los precios internacionales del petróleo registraron una caída cercana al seis por ciento. Posteriormente, autoridades iraníes indicaron que permitirán el tránsito de embarcaciones consideradas no hostiles por esa ruta.

En el ámbito militar, reportes señalan el despliegue de refuerzos estadounidenses en la región, mientras Israel mantiene operaciones en territorio iraní y en Líbano.

Por su parte, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles. En las últimas horas, servicios de emergencia israelíes informaron sobre personas heridas en zonas cercanas a Tel Aviv tras ataques recientes.

Irán ha señalado que ha recibido mensajes a través de terceros, sin confirmar negociaciones directas mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica solicitó “moderación” tras reportes de un ataque a la central nuclear de Bushehr, en el sur iraní.