Sonora se consolida como el segundo estado con mayor autonomía fiscal en 2026

Mientras la mayoría de las entidades federativas en México enfrentan un panorama de alta dependencia económica, Sonora ha logrado posicionarse en un grupo selecto de estados con finanzas propias sólidas. De acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre los ingresos estatales para 2026, Sonora solo requiere que el 66.2% de sus recursos provengan de la Federación. Esta cifra lo coloca muy por debajo del promedio nacional, donde existen estados que dependen del Gobierno Federal en más de un 95% para poder operar.

Este nivel de autonomía no es casualidad; responde a una estructura de recaudación local que permite al estado generar el 33.8% de su presupuesto total mediante ingresos propios.

Según los datos del presupuesto estatal y reportes de la Secretaría de Hacienda local, esta independencia permite que Sonora tenga mayor margen de maniobra para invertir en proyectos de infraestructura y servicios públicos sin esperar exclusivamente las transferencias enviadas desde el centro del país.

¿Por qué Sonora genera más dinero propio que otros estados?

La posición de Sonora como uno de los estados más independientes financieramente se debe a tres pilares fundamentales que han fortalecido su recaudación local durante los últimos años:

1. Dinamismo en el Impuesto sobre Nómina (ISN)

Sonora posee una base industrial y empresarial sólida, particularmente en los sectores de manufactura, minería y agroindustria. Al haber más empleos formales y empresas establecidas, la recaudación del Impuesto sobre Nómina se convierte en la principal fuente de ingresos internos del estado. Esto permite que el gobierno local cuente con flujo de efectivo constante que no depende de la venta de petróleo o de la recaudación del IVA a nivel nacional.

2. Eficiencia en el cobro de derechos y trámites

A diferencia de otras entidades, Sonora ha modernizado sus sistemas de pago para servicios como el control vehicular, el registro civil y las licencias. La digitalización ha permitido que más ciudadanos cumplan con sus obligaciones de manera sencilla, aumentando lo que técnicamente se conoce como “ingresos propios”, que para 2026 son vitales ante la caída de los ingresos estatales frente al PIB nacional.

3. Actividad económica vinculada al Comercio Exterior

Debido a su frontera con Estados Unidos, Sonora capta ingresos derivados de servicios y logística que otros estados del sur no poseen. Esta actividad económica genera una derrama que, aunque en parte es federal, también impulsa el consumo local y, por ende, los impuestos estatales que se quedan directamente en la entidad.

Sonora vs. el resto del país: Una brecha de independencia

Para dimensionar la fortaleza financiera de Sonora, basta comparar su situación con la de otros estados en este 2026. Mientras que la Ciudad de México lidera la independencia con solo un 48.7% de dependencia federal, Sonora se mantiene en el “Top 5” de autonomía junto a Nuevo León (67.1%).

En contraste, estados como Guerrero (96.6%) o Veracruz (92.7%) se encuentran en una posición vulnerable. Si la recaudación federal llegara a caer, Sonora tendría capacidad de respuesta gracias a su propio dinero, mientras que los estados del sur verían sus servicios básicos paralizados casi de inmediato. “Solo cinco estados logran que sus ingresos propios superen el 20% de su presupuesto”, señala el reporte del CIEP, y Sonora es uno de ellos con una cifra significativamente mayor.

¿En qué beneficia esto a los ciudadanos sonorenses?

Tener un estado financieramente independiente tiene beneficios prácticos para usted y su familia:

Estabilidad en servicios: Hay menos riesgo de que se corten presupuestos para salud o seguridad si hay una crisis a nivel nacional.

Hay menos riesgo de que se corten presupuestos para salud o seguridad si hay una crisis a nivel nacional. Inversión local: El gobierno estatal puede decidir crear programas de becas o apoyo a emprendedores con dinero que ellos mismos recaudaron, sin pedir permiso a la Federación.

El gobierno estatal puede decidir crear programas de becas o apoyo a emprendedores con dinero que ellos mismos recaudaron, sin pedir permiso a la Federación. Mejores calificaciones crediticias: Los estados que recaudan bien suelen obtener mejores condiciones en créditos para obras de gran magnitud, como carreteras o plantas tratadoras de agua.

Mantener este nivel de independencia requiere de un compromiso mutuo: un gobierno eficiente en el gasto y una ciudadanía que cumpla con sus contribuciones locales. Sonora inicia el 2026 como un referente de que es posible romper la dependencia histórica del presupuesto centralizado en México.