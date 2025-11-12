Convocan a marchas del movimiento del sombrero en más de 30 ciudades del país

El movimiento del sombrero, impulsado principalmente por jóvenes de la generación Z, convocó a marchas simultáneas en diversas ciudades del país para el próximo sábado, y según los organizadores, hasta el momento se han registrado manifestaciones en al menos 24 estados, entre ellos Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Sonora y Puebla.

En la capital del país, la concentración comenzará a las 8 de la mañana en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo. En Michoacán, el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla anunció su participación y señaló que habitantes de Uruapan planean trasladarse a la Ciudad de México.

En Chiapas se han confirmado marchas en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, mientras que en Veracruz las concentraciones se realizarán en Xalapa y el puerto de Veracruz. En Coahuila, las movilizaciones se efectuarán en Monclova y Torreón, además de Durango capital, donde el punto de encuentro será la Avenida 20 de Noviembre.

El movimiento también ha tenido eco en redes sociales, donde usuarios de distintas ciudades han difundido convocatorias adicionales. En Morelos, las marchas se centrarán en Cuernavaca, con manifestaciones en memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y para exigir un alto a la violencia.

En Querétaro, el punto de reunión será el Jardín Guerrero a las 16 horas.