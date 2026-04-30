Adelanta Rubén Rocha que continuará en el cargo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, adelantó que permanecerá al frente del gobierno estatal y continuará con sus funciones en una declaración que surge tras los señalamientos difundidos en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con grupos delictivos, los cuales, indicó, “conoció a través de información pública” emitida por autoridades de ese país.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario señaló que “no ha recibido notificación oficial por parte del gobierno estadounidense sobre las acusaciones”. También mencionó que “no tiene confirmación sobre un posible retiro de su visa”, tema que, dijo, no le ha sido comunicado por canales formales.

Rocha Moya indicó que ha tenido comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó “contar con respaldo”.

Al ser cuestionado sobre el tema, respondió que el intercambio fue breve y que existe apoyo por parte del gobierno federal ante la situación.

El gobernador hizo un llamado a la población de Sinaloa para mantener sus actividades y continuar con el trabajo cotidiano y señaló que su administración “seguirá atendiendo los asuntos públicos y que no habrá cambios en su agenda”, la cual, aseguró, continuará de manera regular.

Finalmente, reiteró que no dejará el cargo y que seguirá desempeñando sus funciones al frente del gobierno estatal, mientras se mantienen los señalamientos en el ámbito internacional.