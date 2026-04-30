Detienen en Venezuela a la presunta feminicida de la exreina de belleza

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informaron sobre la detención en Venezuela de Erika María “N”, señalada como probable responsable del feminicidio de su nuera, Carolina Flores, una ex reina de belleza de 27 años, ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La captura se logró tras la emisión de una ficha roja de la Interpol, mecanismo que permitió su localización fuera del país.

Las investigaciones iniciaron luego de que se presentó la denuncia por el crimen.

Con los datos recabados, un juez de control otorgó la orden de aprehensión el 17 de abril de 2026. Posteriormente, autoridades federales gestionaron la notificación internacional que facilitó la ubicación de la imputada en territorio venezolano.

El caso se originó tras el homicidio ocurrido en un domicilio ubicado en Polanco, donde la víctima perdió la vida por disparos de arma de fuego. Los peritajes confirmaron múltiples impactos. En el expediente se integraron registros en video del lugar, así como la declaración del esposo, quien se encontraba presente durante la agresión.

Las indagatorias señalan que la presunta agresora sería propia suegra de la víctima y que el hecho estaría relacionado con conflictos previos.

También se investiga la actuación del esposo, quien denunció el caso un día después y habría permitido la salida de la imputada tras el ataque, lo que retrasó su localización inicial.

La detenida permanece bajo custodia de autoridades venezolanas mientras se desarrollan los procedimientos legales para su traslado a México.