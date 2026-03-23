El Gobierno de Cuba “se prepara” ante un posible escenario de confrontación militar con Estados Unidos, al tiempo que reitera que “no busca un conflicto y mantiene disposición al diálogo” señaló el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío quien añadió que las fuerzas armadas “permanecen en estado de alerta y que se actúa con anticipación ante un entorno incierto”.

En declaraciones a NBC, el funcionario indicó que el país no tiene una disputa directa con Washington, pero sostuvo que existe la necesidad de mantener medidas de defensa. También afirmó que el gobierno cubano “está dispuesto a sostener conversaciones para evitar una escalada en las tensiones”.

Esto, en medio de una crisis energética en la isla, que recientemente registró apagones a nivel nacional.

Autoridades atribuyen la situación a fallas en la infraestructura eléctrica y a la falta de combustible. De acuerdo con el vicecanciller, las dificultades para obtener energía están relacionadas con presiones externas que afectan la importación de recursos.

La situación se agravó tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro, aliado de Cuba y proveedor de petróleo.

A esto se suma la política impulsada por el expresidente Donald Trump, que incluye medidas hacia países que mantienen relaciones energéticas con la isla. Según autoridades cubanas, desde inicios de año se ha reducido la llegada de crudo, lo que impacta en el suministro eléctrico.

En el plano político, funcionarios cubanos rechazaron declaraciones recientes de autoridades estadounidenses sobre el futuro del país. También descartaron cualquier negociación sobre su sistema político, al considerar que forma parte de su soberanía.

A pesar de ello, ambas naciones han reconocido contactos diplomáticos para contener el conflicto.