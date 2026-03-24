Decomisan más de 2 millones de dosis de droga en Sonora; hay 172 detenidos tras operativo semanal

Un total de 172 personas detenidas y el aseguramiento de más de dos millones de dosis de droga es el saldo de los operativos coordinados realizados del 16 al 22 de marzo en distintos puntos de Sonora, como parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal.

De acuerdo con autoridades, estas acciones forman parte del trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y en el que participan fuerzas federales y estatales.

En los operativos intervinieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lograron retirar de circulación 37 armas de fuego y 3 mil 479 cartuchos útiles.

Las autoridades señalaron que este decomiso representa un impacto directo en la capacidad operativa de grupos criminales que operan en la entidad.

“Este es el resultado a groso modo de la semana, producto del esfuerzo de todas las dependencias participantes. Agradezco mucho la colaboración”, expresó el mandatario estatal al destacar la coordinación interinstitucional.

Además de las detenciones y el aseguramiento de narcóticos, se reportó la incautación de 24 vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas, la ejecución de 22 órdenes de cateo y el cumplimiento de 104 órdenes de aprehensión.

Estas acciones, indicaron, derivan del trabajo permanente de inteligencia y del despliegue territorial que mantiene la Mesa Estatal de Seguridad en la entidad.

El gobernador reiteró que su administración continuará actuando con firmeza para retirar de las calles drogas y armamento que representan una amenaza para la tranquilidad de la población sonorense.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las investigaciones correspondientes.