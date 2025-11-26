Dan a Bolsonaro 27 años de prisión

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó que el expresidente Jair Bolsonaro inicie el cumplimiento de una pena superior a 27 años de prisión por su responsabilidad en una conspiración dirigida a desconocer el resultado electoral de 2022 tras una resolución que fue emitida por el juez Alexandre de Moraes y establece su reclusión en instalaciones de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece desde el fin de semana tras abandonar el régimen domiciliario.

El traslado se produjo luego de que las autoridades determinaran riesgo de fuga, ya que Bolsonaro dañó su dispositivo de monitoreo con una herramienta de soldadura.

El exmandatario se encontraba bajo medidas cautelares por otros procesos vinculados a supuestas gestiones externas para influir en su situación jurídica. El tribunal indicó que el fallo es definitivo al concluir que no existen más vías de apelación.

De acuerdo con la sentencia, el plan atribuido al exjefe del Ejecutivo consistía en cuestionar la legalidad de los comicios y promover un estado de excepción para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La corte señaló que el proyecto no avanzó por falta de respaldo en la estructura militar. La defensa argumentó que el daño al dispositivo obedeció a “una condición médica”, versión que fue desestimada.

Abogados del expresidente anunciaron que presentarán nuevos recursos pese al pronunciamiento del máximo tribunal y además señalaron inconformidad con la celeridad del proceso y sostuvieron que se debió conceder más tiempo para acciones legales.