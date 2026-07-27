Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

Autoridades de Sonora y Michoacán aseguraron 143 máquinas tragamonedaspresuntamente vinculadas con grupos delictivos durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de ambas entidades.

Las acciones también permitieron retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma clandestina, decomisar narcóticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares, además de detener a un hombre durante un cateo en el municipio michoacano de Uruapan.

Los aseguramientos fueron informados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, que señalaron que las investigaciones forman parte de acciones contra estructuras delictivas relacionadas con la extorsión, los delitos contra la salud y otras actividades ilícitas.

Retiran tragamonedas y cámaras clandestinas en Nogales

En Sonora, la Fiscalía estatal informó que, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Nogales, fueron aseguradas 26 máquinas tragamonedas, además de ocho cámaras de videovigilancia tipo “parásito”, ocho monitores y ocho equipos de cómputo instalados en diferentes puntos de esa ciudad fronteriza.

De acuerdo con la dependencia, en un primer despliegue realizado en las colonias Del Valle, Moderna, Buenos Aires y Fondo Legal fueron localizadas cinco cámaras colocadas de manera irregular en postes de telefonía y electricidad, orientadas hacia la vía pública para monitorear los movimientos de autoridades y ciudadanos.

La Fiscalía recordó que previamente, el pasado 21 de julio, durante recorridos de investigación, también fueron retiradas 16 máquinas tragamonedas instaladas al exterior de diversos establecimientos comerciales, además de tres cámaras adicionales del mismo tipo.

Posteriormente, en intervenciones realizadas en las colonias Héroes y El Mirador fueron aseguradas otras 10 máquinas tragamonedas, junto con ocho monitores y ocho CPU que presuntamente eran utilizados para la operación de estos juegos de azar.

Según la FGJES, las investigaciones permitieron establecer que tanto las máquinas como los equipos de videovigilancia fueron colocados “contra la voluntad” de los propietarios de los establecimientos por presuntos integrantes de grupos criminales generadores de violencia en la región. Todos los indicios fueron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes.

Máquinas tragamonedas y cámaras clandestinas, un esquema detectado en varios estados

En los últimos años, autoridades federales y estatales han documentado el uso de máquinas tragamonedas instaladas en pequeños comercios como una fuente de ingresos para organizaciones criminales, las cuales presuntamente obligan a propietarios de tiendas y establecimientos a mantener estos equipos en funcionamiento y entregar parte de las ganancias.

De forma paralela, también se ha detectado la instalación de cámaras de videovigilancia clandestinas, conocidas como “parásito”, colocadas en postes de servicios públicos para monitorear el movimiento de corporaciones de seguridad y facilitar las operaciones de grupos delictivos.