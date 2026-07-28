Buscan consolidar a Sonora como referente aeroespacial

Con el objetivo de analizar oportunidades de colaboración que proyecten a Sonora como un referente nacional en la industria aeroespacial, desde el Gobierno de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabeza la estrategia para fortalecer la diversificación económica y el desarrollo de industrias de alto valor agregado.

Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo un encuentro entre la Secretaría de Economía y Turismo; el General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor Disraelí Gómez Herrera, director de la Feria Aeroespacial México (Famex); y Francisco Acuña, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso); así como representantes del sector productivo, instituciones académicas y organismos vinculados al desarrollo económico y tecnológico del estado.

Al ser el primer encuentro en el que convergieron todos los actores estratégicos relacionados con el desarrollo aeroespacial en la entidad, se sentaron las bases para una agenda conjunta que permita generar proyectos a largo plazo en materia de innovación, proveeduría, formación de talento e inversión.

“Sonora reúne condiciones únicas para convertirse en un actor relevante de la industria aeroespacial. Estamos construyendo alianzas que integren a la academia, la iniciativa privada y los distintos niveles de gobierno para impulsar un ecosistema que genere empleos especializados, innovación y nuevas oportunidades de desarrollo para las y los sonorenses”, indicó el titular del ejecutivo.

Fortalecimiento de talento y ventajas competitivas de Sonora

En este encuentro se resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre la industria y las instituciones educativas para desarrollar talento especializado, así como aprovechar las ventajas competitivas de Sonora en manufactura avanzada, infraestructura logística, ubicación estratégica y cercanía con los principales mercados de Norteamérica, siendo factores que colocan a la entidad en una posición privilegiada para la atracción de nuevas inversiones del sector aeroespacial.

También se abordaron los planes para la próxima edición de Famex, y la visión de construir un clúster aeroespacial en el estado, aprovechando las fortalezas industriales, logísticas y de capital humano.

El gobernador Durazo Montaño refrendó su compromiso de impulsar proyectos estratégicos que diversifiquen la economía estatal y fortalezcan sectores de alto contenido tecnológico, generando condiciones para un crecimiento sostenible y mayores oportunidades para las familias sonorenses.