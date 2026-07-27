Golpe al crimen en SLRC: Ejército y FGR aseguran arsenal de alto poder tras cateo en presunta casa de seguridad en Sonora

Un arsenal compuesto por 81 fusiles AK-47, cuatro ametralladoras, 128 cargadores y 274 mil 800 cartuchos útiles fue localizadodurante un cateo realizado en una vivienda de San Luis Río Colorado, informó la 45 Zona Militar.

El inmueble, ubicado en la colonia Federal, presuntamente era utilizado como casa de seguridad por una célula criminal, de acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales. Dentro de la propiedad también fue encontrada una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2025 con reporte de robo.

QUÉ ASEGURARON DURANTE EL CATEO EN SLRC

El reporte difundido por la institución militar contabiliza un total de 85 armas de fuego, distribuidas de la siguiente manera:

81 armas largas AK-47

Dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros

Una ametralladora calibre 5.56 milímetros

Una ametralladora Browning calibre .50

128 cargadores de diferentes tipos

de diferentes tipos 274 mil 800 cartuchos útiles de distintos calibres

La mayoría de los cargadores asegurados eran compatibles con fusiles AK-47, según el informe entregado por la 45 Zona Militar.

DÓNDE SE REALIZÓ EL OPERATIVO

Autoridades municipales señalaron que la intervención ocurrió dentro de una vivienda localizada en la colonia Federal de San Luis Río Colorado.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Mando Policial Único de San Luis Río Colorado.

Las autoridades no proporcionaron información sobre personas detenidas ni detallaron cómo fue localizado el inmueble.

ASEGURAN VEHÍCULO MODELO 2025 CON REPORTE DE ROBO

Además del armamento y las municiones, los agentes localizaron dentro de la propiedad una Jeep Grand Cherokee modelo 2025, la cual contaba con reporte de robo.

El inmueble, el vehículo, las armas, los cargadores y los cartuchos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el procedimiento establecido por la ley.

ALFONSO DURAZO DESTACA OPERATIVO COORDINADO

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció la participación de las instituciones federales, estatales y municipales involucradas en el aseguramiento.

Reconozco la labor coordinada del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Mando Policial Único de San Luis Río Colorado y las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

El mandatario estatal señaló que continuarán los operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad en Sonora.