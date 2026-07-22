Decomisan en Sonora más de tres toneladas de metanfetamina dentro de costales de alimento para ganado

Más de tres toneladas de metanfetamina ocultas entre costales de alimento para ganado fueron aseguradas en Sonora durante un operativo conjunto realizado por autoridades federales en la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, donde además fue detenido un hombre de 49 años de edad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia, investigación y vigilancia realizadas en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del reforzamiento de la seguridad en carreteras del país.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 91+000 de la carretera federal Sonoyta-Puerto Peñasco, donde agentes federales marcaron el alto al conductor de un tractocamión con caja seca que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

Al revisar la documentación del traslado, los elementos detectaron que la unidad tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, realizando una inspección preventiva al vehículo para descartar alguna conducta ilícita.

Durante la revisión localizaron 60 costales que ocultaban recipientes de plástico con metanfetamina entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de tres mil 25 kilogramos de droga.

El conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el cargamento asegurado, para determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigacióncorrespondiente.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas entre la SSPC y la FGR en Sonora.

“Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre la SSPC y la FGR en Sonora se aseguraron más de tres toneladas de metanfetamina. Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”, publicó el funcionario.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para impedir el trasiego de drogas hacia distintos puntos del país y evitar que sustancias ilícitas lleguen a la población.