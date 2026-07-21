Atrapan a ladrón en el Walmart de Puerto Peñasco

El individuo fue capturado gracias al trabajo de vigilancia del supermercado.

La Policía Municipal atrapó a un supuesto ladrón en el Walmart de Puerto Peñasco. El sujeto de 21 años fue interceptado cuando salía de la tienda comercial e intentaba sacar mercancía sin pagar. El valor de los artículos recuperados supera los 8,000 pesos, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron la noche del 17 de julio. Personal de seguridad recibió el aviso de un cliente sobre una persona que presuntamente retiraba dispositivos de seguridad de diversos productos. Minutos después, el sospechoso fue detectado cruzando el área de autocobro sin realizar el pago correspondiente.

Tras confirmar que no contaba con los comprobantes de compra, los guardias solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, que procedió con el aseguramiento del joven. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el Informe Policial Homologado y los objetos recuperados.