Uriel Capó liderará a la Selección Mexicana de Ajedrez en Santo Domingo 2026

El ajedrez del estado de Hidalgo alcanzó un hito histórico tras confirmarse la designación del maestro Uriel Capó como entrenador principal de la Selección Mexicana de Ajedrez que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El nombramiento se oficializó en el marco de la ceremonia de abanderamiento de la Delegación Mexicana, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En el acto protocolario, Capó estuvo acompañado por Raúl Hernández, presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México; Rommel Pacheco, director general de la CONADE; y el profesor Óscar “Conejo” Pérez Rojas, titular del Instituto Hidalguense del Deporte.

Esta responsabilidad al frente del equipo nacional representa un reconocimiento directo a la trayectoria de Uriel Capó, considerada una de las más relevantes en la historia del ajedrez hidalguense por su labor de décadas en la formación de talentos y la consecución de resultados en el deporte ciencia.

Con esta encomienda técnica, el liderazgo y la estrategia de la escuela hidalguense de ajedrez estarán en el centro del proyecto tricolor que buscará subir al podio en el certamen regional de Santo Domingo 2026.