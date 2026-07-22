Lluvias recargan las principales cuencas de Sonora; Conagua reporta hasta 92 mm de acumulados

Las lluvias registradas durante las últimas horas dejaron acumulaciones importantes en gran parte del territorio sonorense, principalmente en la zona serrana, el centro y el sur de Sonora, donde se han visto favorecidas las principales cuencas hidrológicas.

Al respecto, el jefe de Meteorología de la Conagua en Sonora, Gilberto Lagarda Vázquez, señaló que prácticamente toda la entidad recibió precipitaciones de diversa intensidad, desde ligeras hasta fuertes, con excepción de la región noroeste, donde las condiciones propias del desierto limitaron la presencia de lluvias.

El balance general es positivo por la distribución de agua en áreas donde más se requiere

En ese sentido, dijo que entre los registros más elevados reportados por la dependencia se encuentra Urescon 92.7 milímetros, seguido de Bacanuchi y Rayón con 66 milímetros cada uno, mientras que en el sur del estado Tesopaco alcanzó 49 milímetros y Paso Nácori registró 43 milímetros, cifras consideradas relevantes para la actual temporada de lluvias.

Lagarda Vázquez explicó que estas precipitaciones beneficiaron directamente a las principales cuencas hidrológicas de Sonora, entre ellas las del río Mayo, río Yaqui y río Sonora, además de aportaciones en la cuenca del río Asunción, que influye en la región agrícola del Valle de Caborca, aunque con diferentes niveles de intensidad.

Resaltó que uno de los aspectos más favorables fue que gran parte del agua cayó en zonas serranas, donde existe una mayor capacidad de aprovechamiento y escurrimiento hacia ríos y sistemas de almacenamiento, lo que representa un alivio para las condiciones de sequía que históricamente afectan a distintas regiones del estado.

Respecto a las áreas donde no se presentaron lluvias, indicó que corresponden principalmente al corredor desértico del noroeste, incluyendo municipios como Sonoyta, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, una situación que calificó como habitual por las características climáticas de esa región, aunque reconoció que durante este año también han recibido precipitaciones superiores a las observadas en otros periodos.

Las lluvias también provocaron un descenso temporal en las temperaturas máximas. De acuerdo con el reporte meteorológico, el valor más alto alcanzó apenas los 41 grados centígrados y se presentó precisamente en zonas donde no se registraron precipitaciones, mientras que en gran parte del estado los termómetros permanecieron por debajo de los 40 grados.

En cuanto a las temperaturas mínimas, el meteorólogo destacó que localidades serranas como Ímuris y Yécora continúan registrando amaneceres frescos con valores que oscilan entre los 13 y 18 grados centígrados, condiciones que contrastan con el calor extremo característico del verano sonorense.

Por tal motivo, adelantó que el panorama cambiará en los próximos días debido a una disminución de la cobertura de lluvias, ya que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte y oriente de Sonora, mientras que el resto del estado permanecerá con cielos despejados o parcialmente nublados, favoreciendo un incremento considerable en las temperaturas.

A partir de este jueves, dijo, podrían alcanzarse o incluso superarse los 45 grados centígrados en regiones del centro, sur y noroeste de Sonora, mientras que en el norte y oriente también podrían rebasarse los 40 grados; no obstante, estimó que hacia el domingo y durante la próxima semana las lluvias volverán a extenderse sobre gran parte de la entidad, provocando nuevamente un descenso en las temperaturas.