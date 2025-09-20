Entrego alcalde de Peñasco séptima panga rehabilitada en el Taller Municipal de Reparación de Pangas

El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Castro, entregó oficialmente la séptima panga reparada en el Taller Municipal de Pangas.

La embarcación, llamada “Buzos 17”, pertenece a la cooperativa Buzos Punta Peñasco S.C. de R.L., una agrupación que ha trabajado permanentemente en la pesca.

La panga fue recibida por Víctor Manuel León Federico, miembro de la cooperativa con más de 40 años de experiencia en el buceo, especialmente en la captura de callo, almeja y diversas especies de pescado, actividad que sustenta a decenas de familias en Puerto Peñasco.

Ahi el alcalde mencionó que, con este programa de rehabilitación de pangasm único en el pais en su tipo se fortalecen las herramientas de trabajo de los pescadores y garantizan mejores condiciones para quienes mantienen viva una de las actividades más representativas en la historia y economía local.