Deja ataque ruso al menos 23 muertos en Ucrania

Una serie de ataques lanzados por Rusia durante la madrugada del martes dejó al menos 23 personas fallecidas en distintas regiones de Ucrania, según informaron autoridades de Kiev.

La ciudad de Dnipró registró el mayor número de víctimas, con 16 muertos, mientras que en la capital ucraniana se reportaron siete fallecimientos y decenas de personas lesionadas.

Los bombardeos afectaron edificios residenciales e infraestructura urbana.

Equipos de rescate continuaron durante varias horas con las labores de búsqueda entre los escombros, mientras se actualizaban los balances de víctimas. En Dnipró, las autoridades locales informaron que entre las personas fallecidas se encontraban dos menores de edad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró su llamado a los aliados occidentales para fortalecer los sistemas de defensa aérea del país. El mandatario señaló que la protección contra misiles balísticos sigue siendo una necesidad para reducir el impacto de los ataques.

También insistió en la importancia de recibir más misiles para los sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos y otros socios internacionales.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones durante la ofensiva.

Las autoridades militares aseguraron haber interceptado una parte importante de estos proyectiles, aunque varios lograron alcanzar sus objetivos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo que la operación estuvo dirigida exclusivamente contra instalaciones relacionadas con las fuerzas armadas de Ucrania.

Las consecuencias de los ataques se extendieron a otras regiones del país.

En Odesa, una maternidad y un hospital sufrieron impactos, aunque no se reportaron víctimas. En Járkov, 14 personas resultaron heridas y las autoridades ordenaron la evacuación de más de siete mil habitantes de comunidades cercanas a la frontera con Rusia debido a las condiciones de seguridad.

La reacción internacional no se hizo esperar: el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los ataques contra civiles e infraestructura civil y reiteró que estas acciones contravienen el derecho internacional humanitario.

Mientras tanto, funcionarios ucranianos señalaron que cada demora en el fortalecimiento de las defensas aéreas “incrementa los riesgos para la población”.