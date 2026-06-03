Acuerdan Gobierno federal y CNTE continuar con las mesas de diálogo

El Gobierno de México confirmó que continuarán las conversaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para dar seguimiento a las demandas planteadas por el magisterio y precisió que las reuniones iniciadas este día seguirán este miércoles en la misma sede, con la participación de funcionarios federales y representantes sindicales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se propuso la instalación de dos mesas técnicas de trabajo para avanzar en la atención de los temas presentados por la organización e indicó que se espera la designación de representantes de la CNTE que participarán en estos espacios de análisis y negociación.

Durante un mensaje difundido en redes sociales, la funcionaria señaló que el gobierno “mantiene el respeto al derecho de manifestación pacífica”, al mismo tiempo que reconoció la importancia de garantizar la movilidad de la población.

También hizo un llamado para evitar el cierre de escuelas y los bloqueos que impactan a estudiantes, trabajadores y habitantes de las zonas donde se desarrollan las protestas.

Respecto a la utilización del Zócalo de la Ciudad de México para una concentración, explicó que el espacio no estuvo disponible debido a trabajos relacionados con el manejo de estructuras de gran peso, una situación vinculada a “medidas de protección civil” y añadió que las restricciones y vallas colocadas en el área tuvieron como finalidad “prevenir riesgos para las personas”.

Rosa Icela Rodríguez condenó actos de violencia, provocación y vandalismo durante las movilizaciones, así como el uso de artefactos explosivos que puedan representar un peligro para manifestantes y terceros.

Asimismo, exhortó a los dirigentes del movimiento a “privilegiar la seguridad de quienes participan en las protestas”.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el compromiso de “eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)” a su vez, el director general del ISSSTE, Marti Batres, manifestó la disposición de “continuar con acciones orientadas a fortalecer los servicios que reciben los trabajadores de la educación”.