Deja el sismo dos personas fallecidas y daños en Guerrero y CDMX

El sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes y que fue perceptible en el centro del país provocó la muerte de dos personas y dejó al menos 12 lesionados, de acuerdo con reportes de autoridades federales y estatales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en la Ciudad de México se confirmó el fallecimiento de una persona y lesiones en 12 ciudadanos.

En materia de infraestructura, el Hospital La Raza del IMSS reportó la caída de plafones, sin que se suspendieran los servicios médicos. El cuerpo de bomberos atendió un incendio en un inmueble de la calle Artículo 123 y la Comisión Federal de Electricidad restableció el suministro en 44 transformadores con fallas.

En la alcaldía Benito Juárez se retiraron cuatro árboles caídos que afectaron cableado de energía eléctrica y fibra óptica. Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza la evaluación de dos estructuras con posible riesgo de colapso.

De manera preventiva, 34 edificios y cinco viviendas fueron evacuados para inspecciones técnicas. Los sistemas de transporte como Metro, Metrobús y Cablebús continúan operando sin reportes de daños.

En Guerrero, se confirmó la muerte de una mujer en la localidad de Las Minas, municipio de San Marcos, luego del colapso de su vivienda. La CNPC reportó afectaciones en 16 municipios, entre ellos Acapulco de Juárez, Chilpancingo, Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán. En Acapulco, personal de emergencia atendió 19 fugas de gas LP y retiró escombros de bardas colapsadas, además de realizar labores de limpieza por derrumbes en vialidades principales.

En Chilpancingo de los Bravo, la Clínica Hospital del ISSSTE fue evacuada de manera preventiva y los pacientes fueron trasladados al Hospital Regional de Morelos. El IMSS Bienestar informó daños leves en 33 unidades médicas y afectaciones moderadas en dos más.

En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E y la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina. La CFE indicó que el servicio eléctrico se restableció al 99.9 por ciento, mientras que la SICT habilitó tramos carreteros afectados.