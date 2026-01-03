Estados Unidos lanza ataques en Venezuela y Trump anuncia captura de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 se registraron múltiples explosiones y fuertes ruidos de aeronaves sobre la capital venezolana, Caracas, así como en otras zonas del país, en lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado como una agresión militar por parte de Estados Unidos.

Según testigos citados por agencias internacionales, al menos siete explosiones se escucharon alrededor de las 2:00 a.m. hora local y se observaron aeronaves volando a baja altura sobre distintos puntos de la ciudad. Partes del sur de Caracas se quedaron sin electricidad tras los impactos, generando alarma entre la población.

El gobierno de Venezuela calificó los hechos como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos. En un comunicado oficial difundido esta mañana, Caracas acusó a Washington de atacar tanto instalaciones civiles como militares en la capital y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

El presidente Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el país, una medida que le permite ampliar las facultades del Gobierno y activar planes de defensa nacional. Asimismo, convocó a la población y a las fuerzas políticas a movilizarse en rechazo al ataque.

Fuentes estadounidenses citadas por algunos medios indican que oficiales de la Casa Blanca habrían autorizado operaciones militares en Venezuela como parte de una ofensiva contra el gobierno de Maduro, sin embargo, no ha habido una confirmación oficial del gobierno norteamericano o del Pentágono hasta el momento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una nota prohibiendo vuelos comerciales en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso”, antes de que comenzaran las explosiones, lo que refleja la gravedad de la situación.

Videos y testimonios compartidos en redes sociales muestran columnas de humo sobre zonas claves de Caracas, incluyendo áreas cercanas a bases militares como Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota, así como sonidos de detonaciones repetidas que despertaron a residentes durante la madrugada.

La tensión ha sido tal que no solo ciudadanos venezolanos, sino también organismos internacionales han manifestado preocupación por el avance de los acontecimientos y el posible impacto humanitario y político que una escalada armada podría generar en la región.

Hasta el momento, no hay cifras oficiales de bajas o daños materiales completos.