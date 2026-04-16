Respalda Presidenta de la Cámara de Diputados la política pro fracking

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su respaldo a la decisión del gobierno federal de utilizar la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas natural o fracking al considerar que esta medida “abre la posibilidad de avanzar en el aprovechamiento de recursos energéticos del país”.

Durante su posicionamiento, la integrante del Partido Acción Nacional indicó que el uso de este método puede “contribuir a fortalecer la producción nacional de gas” y señaló que la definición del gobierno debió concretarse antes, aunque consideró que la decisión actual responde a la necesidad de atender la demanda energética.

La diputada sostuvo que la exploración y extracción de gas natural representan “una vía para reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de suministros del exterior” y añadió que el abasto de este recurso es necesario para sostener actividades económicas y productivas en distintas regiones del país.

En su intervención, también planteó que el desarrollo de esta estrategia requiere condiciones específicas, entre ellas el cumplimiento de normas ambientales, certeza jurídica y eficiencia en los procesos de ejecución e indicó que estos elementos son necesarios para consolidar una política energética orientada al largo plazo.

López Rabadán mencionó que la participación de la iniciativa privada, bajo un esquema donde los recursos se mantienen como propiedad de la nación, puede impulsar inversión y desarrollo tecnológico.

Asimismo señaló que empresas como Petróleos Mexicanos podrían incrementar su capacidad productiva mediante esquemas de colaboración.

Finalmente, la legisladora subrayó que la aplicación de esta técnica debe realizarse con “apego a estándares técnicos y regulatorios” y señaló que el proceso debe contemplar la protección del entorno y de las comunidades en las zonas donde se desarrollen los proyectos.