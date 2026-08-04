Colosio “no quiere adelantarse”

El senador Luis Donaldo Colosio informó que será hasta finales de este año cuando decida si participará en un proceso para competir por una gubernatura en un anuncio hecho durante una conferencia de prensa donde además afirmó que “no considera oportuno adelantar definiciones políticas” y sostuvo que esperará los tiempos electorales.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones, explicó que su prioridad es “contribuir al país” desde la responsabilidad que actualmente desempeña e indicó que, cuando corresponda, dará a conocer la determinación que tome respecto a una eventual candidatura para un gobierno estatal.

Desde el año pasado, el legislador ha sido mencionado entre los perfiles con posibilidades de contender por la gubernatura de Nuevo León, entidad que representa en el Senado, así como por Sonora, estado donde nació.

Durante el proceso electoral de 2024 también fue señalado como posible aspirante a la Presidencia de la República, opción que en ese momento descartó públicamente.