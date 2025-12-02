Demandarán comerciantes del Centro a Waldo’s por pérdidas de 67.5 mdp en ventas

La Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo emprenderán acciones legales contra Waldo’s y quien resulte responsable por la pérdida de 67.5 millones de pesos, tras desplomarse las ventas en un 50%, anunció Rubén López Peralta.

El presidente de la Unión de Comerciantes del Centro, informó que a un mes de la tragedia ocurrida en la tienda Waldo’s que dejó un saldo de 24 muertos y 15 lesionados, los locales del corazón de Hermosillo registran pérdidas millonarias porque la gente tiene temor acudir al Centro.

Investigación en curso

Reveló que una vez que la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) concluya las investigaciones sobre este caso, interpondrán una demanda contra la tienda por la afectación que tienen los comercios que representa.

“Desde el día de la tragedia en el Centro las ventas han caído en 50% lo que se traduce en pérdidas superiores a los 67 millones 500 mil pesos durante el primer mes posteriores al incidente. Esta situación ha puesto en riesgo la estabilidad de cientos de familias que dependen de las pequeñas y medianas empresas del corazón comercial de la ciudad”, puntualizó.