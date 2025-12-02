Sonora encabeza el brote nacional de dengue con incidencia récord

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la semana 47 de este año se mantiene el número de cinco defunciones por la enfermedad

Sonora se mantiene en primer lugar nacional en casos de dengue con tres mil 28 casos y cinco defunciones de acuerdo al Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal.

A la semana epidemiológica 47 del 2025, el municipio de Guaymas continúa encabezando los casos de dengue con mil 297, de los cuales 919 están considerados no graves y 378 con signos de alarma o graves.

Mientras que Cajeme se mantiene en segundo lugar con 503, Hermosillo con 326 y San Luis Río Colorado con 126, entre los municipios con mayor número de casos confirmados de dengue.

Del total de casos confirmados en el estado, mil 861 son no graves, mil 96 presentan signos de alarma, y 71 están considerados graves, y tiene un acumulado de cinco defunciones, tres de ellas en Guaymas, una en Navojoa y otra en Pitiquito.

A nivel nacional suman 18 mil 893 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 47, donde Sonora ocupa el primer lugar y le siguen Veracruz con dos mil 623 y Jalisco con dos mil 295 casos positivos.