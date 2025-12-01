Se ajusta el INE el cinturón

El Instituto Nacional Electoral modificó su proyección de gasto para 2026 luego del recorte aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El monto previsto pasó de 15 mil 099 millones a 14 mil 099 millones de pesos en un ajuste que ocurre a meses del inicio del proceso electoral que comenzará en septiembre, en el que se elegirán 500 diputaciones federales y 800 juzgadores, además de brindar apoyo a 32 institutos locales en elecciones que contemplan la renovación de 17 gubernaturas.

El proyecto validado por la Comisión Temporal de Presupuesto establece reducciones en distintas áreas. La Dirección de Capacitación y Educación Cívica tendrá una disminución de más de 293 millones de pesos.

El Registro Federal de Electores enfrentará un recorte equivalente a 51 por ciento de su gasto operativo, aunque la emisión de la credencial de elector mantendrá su presupuesto asignado.

Entre las actividades canceladas se encuentra el desarrollo del Sistema de Procesamiento del Voto en Prisión Preventiva.

También se prevén ajustes en proyectos relacionados con casillas especiales, modelos de inteligencia artificial y acciones vinculadas con la estrategia de transformación digital. El diseño del modelo de voto por internet para procesos locales y para la elección judicial en el extranjero programada para 2027 será cancelado.

La Unidad Técnica de Servicios de Informática registrará una reducción mayor a 170 millones de pesos y los recursos destinados a actualizar sistemas informáticos pasarán de 42 millones a 12 millones.

A pesar de los ajustes, el INE contará con un presupuesto base de más de 12 mil 345 millones de pesos y destinará mil 754 millones a proyectos especiales.

Además, el organismo mantiene la previsión de organizar la eventual revocación de mandato de la titular del Ejecutivo federal, en caso de que el Congreso decida adelantar la fecha del ejercicio.