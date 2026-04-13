Controlan fuga de diésel en la refinería Deer Park

Un derrame de combustible fue contenido este domingo en la refinería Pemex Deer Park, ubicada sobre el Canal de Navegación de Houston, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales.

El incidente fue identificado como una fuga de diésel, confirmada mediante un mensaje del sistema de respuesta a emergencias comunitarias.

La empresa informó que el origen de la filtración fue localizado y aislado en el sitio, lo que permitió evitar su dispersión en el cuerpo de agua. Como parte de las acciones inmediatas, equipos especializados desplegaron barreras flotantes para contener el avance del hidrocarburo en la zona afectada.

Autoridades de la Guardia Costera de los Estados Unidos señalaron que, pese a las labores de limpieza, no se contemplan cierres en el canal, por lo que el tránsito de embarcaciones continúa.

La refinería indicó que mantiene vigilancia en los límites de sus instalaciones y realiza pruebas de calidad como parte de las medidas implementadas.

En un posicionamiento, la compañía aseguró que no se han detectado afectaciones en comunidades cercanas ni en instalaciones industriales aledañas y añadió que los trabajos de saneamiento continuarán durante los próximos días con apoyo de contratistas especializados y bajo supervisión de autoridades ambientales.