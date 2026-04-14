Rompe el Verde alianzas con Morena y PT

El Partido Verde Ecologista de México informó que participará sin alianzas en el proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí, decisión que implica la separación de la coalición que mantenía con Morena y el Partido del Trabajo, con el objetivo de contender por la gubernatura y presidencias municipales.

Durante un evento público, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, señaló que la determinación responde “a una solicitud ciudadana y a la intención de competir con candidaturas propias” e indicó que el partido “cuenta con perfiles” para enfrentar la elección sin acuerdos políticos con otras fuerzas.

La ruptura ocurre luego la llamada Ley Antinepotismo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, normativa que establece restricciones para que familiares directos o parejas de funcionarios puedan postularse a cargos de elección, lo que ha generado ajustes en la estrategia de distintos partidos.

Dentro del PVEM, una de las figuras consideradas para la contienda es la senadora Ruth González Silva, quien mantiene relación con el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Este escenario podría implicar limitaciones legales bajo las nuevas disposiciones, lo que influye en la definición de candidaturas.

La dirigencia del partido no descartó aplicar una estrategia similar en otras entidades del país conforme avance la preparación del proceso electoral.