Detectando Sonora: hallazgos con más de 200 años de historia descubiertos por exploradores

Una inquietud por la exploración llevó a Germán Burgos a crear en 2020 la página Detectando Sonora, donde una comunidad de alrededor de 300 personas comparten los hallazgos interesantes que encuentran en distintas zonas de la entidad.
El equipo, conformado por gambusinos, metalúrgicos, geólogos, aficionados y numismáticos, ha realizado jornadas de búsqueda en sitios como Álamos, San Miguel de Horcasitas y Moctezuma, encontrándose con artículos que incluso han sido de interés para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“Hace un par de años, en la Costa de Hermosillo, encontramos una carreta enterrada a unos metros de profundidad; estaba quemada, pero curiosamente los ejes conservaban partes metálicas. Yo le calculo entre 50 y 100 años de antigüedad”, compartió.
Entre las curiosidades halladas recientemente destaca una campana de 1811 localizada en San Miguel de Horcasitas, a unos 60 kilómetros de la capital sonorense.
“La detección, además de ser un entretenimiento o un deporte, también aporta un granito de arena a la historia del estado de Sonora. Los cronistas nos ayudan mucho porque tienen información más amplia, o cuando no existe registro de algún objeto, eso deriva en una investigación para conocer su origen”, detalló.
Respecto a la tecnología utilizada, explicó que emplean distintos métodos y herramientas, comodetectores de metales, georadares de penetración y bateas o máquinas para lavar oro.
Si bien la exploración de Detectando Sonora se limita a tierra firme, en otros estados se realizan búsquedas bajo el agua, donde para ello se requiere adentrarse al mar entre 30 y 40 metros desde la orilla, además de practicar buceo.
Añadió que, en lo personal, no ha encontrado tesoros, aunque varios integrantes del grupo sí lo han hecho: residuos de oro, monedas de oro, monedas acuñadas en plata, entre otros objetos valiosos.
Si quieres conocer más acerca de los hallazgos de Detectando Sonora, puedes encontrarlos en redes sociales bajo ese nombre o unirte a su grupo de WhatsApp enviando mensaje al 662 282 4108.