Claudia Sheinbaum anuncia que se tendrá plan de resarcimiento a la contaminación del Río Sonora

Autoridades federales confirmaron que este martes 23 de diciembre se darán a conocer los detalles del Plan Integral para el Resarcimiento de los daños que se presentaron en algunas poblaciones enclavadas en el Río Sonora, a consecuencia del derrame de tóxicos de la minera del Grupo México.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia del pueblo de este lunes en Palacio Nacional, informó que, gracias a los acuerdos y gestiones, se logró esta acción que mañana se va a dar a conocer.

El día de mañana en Sonora, les adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora

La mandataria recordó que, luego de los hechos ocurridos en agosto del 2014, es necesario atender este tema, sobre todo cuando el Grupo México no ha concluido con su responsabilidad de terminar obras de atención a los pobladores.

La presidenta señaló que el Gobierno de México concluyó un proceso de diálogo y negociación que permitirá cumplir con obras y acciones que durante años quedaron inconclusas, pese a los compromisos asumidos por la empresa responsable de la contaminación.

Sheinbaum Pardo explicó que el plan contempla medidas de atención directa a las comunidades afectadas, entre ellas infraestructura de salud, vigilancia permanente de la calidad del agua, así como trabajos de remediación y recuperación de suelos, acciones que buscan atender no solo el impacto ambiental, sino también el daño social acumulado y que el Grupo México asumió al final su responsabilidad.

Se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del Río Sonora, la restitución y la remediación de suelos…

La ejecutiva federal subrayó que este avance fue posible gracias a la coordinación entre dependencias federales, como es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con el Gobierno de Sonora, a fin de lograr que la empresa aceptara cumplir con las obligaciones pendientes.

En el mismo espacio, abordó el tema del levantamiento de la huelga en la mina de Cananea, considerada una de las más prolongadas en la historia del país, con una duración de 18 años.

Calificó este acuerdo como un hecho histórico para Sonora, al señalar que se alcanzó un entendimiento que permitirá avanzar en un plan de justicia para los trabajadores, quienes durante casi dos décadas mantuvieron el paro en demanda de mejores condiciones laborales y respeto a sus derechos.

Detalló que el acuerdo incluye un esquema de apoyo para los mineros, lo que permitió destrabar el conflicto y sentar las bases para una nueva etapa en la relación laboral en la región, tras años de estancamiento y confrontación.