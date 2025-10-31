Detienen a Martín Jesús “N”, alias “El Tomate”, objetivo prioritario en la frontera norte de Sonora

En un operativo realizado en la frontera norte de Sonora, autoridades estatales y federales lograron la detención de Martín Jesús “N”, alias “El Tomate”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región y considerado objetivo prioritario por las corporaciones de seguridad.

La acción fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), quienes desplegaron un dispositivo táctico en la colonia San Carlos de esa ciudad fronteriza.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de aprehensión federal emitida por delitos relacionados con delincuencia organizada, además de que el individuo fue sorprendido en flagrancia por narcomenudeo durante su detención.

En el comunicado emitido por la FGJES, se señala que “El Tomate” formaba parte de una estructura criminal con presencia en la frontera de Sonora y vínculos con una organización de alcance nacional dedicada al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

En dicho operativo se dio a conocer que la Secretaría de Marina brindó apoyo estratégico y de seguridad durante el operativo, así como en el traslado del detenido hacia la ciudad de Hermosillo.

Las autoridades destacaron que se da un golpe importante a las redes delictivas que operan en la zona fronteriza, especialmente en aquellas involucradas en el trasiego de marihuana y cocaína.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación con instancias federales para combatir la delincuencia organizada y reducir los índices de violencia en la entidad.