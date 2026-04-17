Fiscalía de Sonora intensifica cateos por caso de sueros vitaminados y mantiene orden de aprehensión

El Gabinete de Seguridad Nacional informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) mantiene avances en las investigaciones por el fallecimiento de ocho personas en Hermosillo, presuntamente relacionado con la aplicación de sueros vitaminados, por lo que siguen realizándose cateos.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades estatales han ejecutado diversos cateos en establecimientos vinculados con la prestación de este servicio, con el objetivo de recabar evidencia que permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Se precisó que en estas acciones participan también instituciones federales, quienes colaboran de manera coordinada en las diligencias para ubicar al presunto responsable, un médico prófugo de la justicia.

La Fiscalía confirmó que el señalado cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio culposo por responsabilidad médica, derivado de las muertes registradas tras la aplicación de estos tratamientos mediante una mala Praxis.

Hasta el momento, las autoridades han documentado el deceso de ocho personas, quienes presuntamente recibieron este tipo de sueros.

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora señaló que hasta ahora, no se ha presentado ninguna queja formal por parte de familiares de las víctimas o personas interesadas en el caso.

Sin embargo, el organismo defensor de los derechos humanos señaló que se mantiene atento al desarrollo de las investigaciones, aunque no ha iniciado una intervención de oficio debido a que la Fiscalía estatal se encuentra llevando a cabo las indagatorias correspondientes.

En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Gabinete de Seguridadproporcionar un informe detallado sobre los avances del caso ocurrido en Hermosillo, con el fin de mantener transparencia en el proceso.