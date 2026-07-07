Acepta “El Mayo” Zambada que recibirá cadena perpetua

Ismael “El Mayo” Zambada García reconoció ante un tribunal de Estados Unidos que será sentenciado a cadena perpetua por los delitos que enfrenta y solicitó que su condena sea cumplida en una prisión de tipo administrativo que cuente con atención médica especializada.

La petición fue presentada por su abogado ante el juez Brian Cogan, al señalar que el acusado padece diabetes avanzada y requiere tratamiento durante su reclusión.

En los documentos entregados al tribunal, la defensa indicó que Zambada acepta las consecuencias legales derivadas de los cargos y pidió al juez considerar una instalación adecuada dentro del sistema de la Oficina Federal de Prisiones.

El abogado sostuvo que el estado de salud de su cliente justifica que la recomendación para el lugar de internamiento contemple la disponibilidad de servicios médicos.

La defensa también expuso que existen diferencias entre el proceso judicial de Ismael Zambada y el que enfrentó Joaquín “El Chapo” Guzmán, pese a que ambos fueron identificados como cofundadores del Cártel de Sinaloa.

Entre esos elementos mencionó que Zambada optó por declararse culpable, renunció a su derecho de apelar la sentencia y evitó la realización de un juicio, lo que, según el abogado, representó un ahorro de recursos para el sistema judicial estadounidense.

Otro de los argumentos presentados fue que, desde el inicio del proceso tras su llegada a Estados Unidos, Zambada manifestó su intención de resolver el caso mediante una declaración de culpabilidad.

La defensa afirmó que con esa decisión también renunció a presentar recursos posteriores a la sentencia y aceptó la jurisdicción del tribunal encargado del caso.

Como parte de la documentación entregada al juez, el abogado informó que fueron anexadas varias decenas de cartas escritas por personas que aseguran conocer a Zambada desde hace años en la región donde creció en México. Esos documentos hacen referencia a acciones de apoyo y ayuda que, según sus autores, realizó el acusado a lo largo del tiempo y fueron incorporados al expediente como parte de la estrategia de la defensa.

La Fiscalía de Estados Unidos responderá a los argumentos presentados por la defensa el próximo lunes.

La audiencia para dictar sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada está programada para el 20 de julio, fecha en la que el tribunal definirá tanto la pena como la recomendación sobre el centro penitenciario donde cumplirá la condena.