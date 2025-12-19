Disminuye más del 80% la detención de menores migrantes no acompañados

En 86% ha disminuido el número de menores de edad no acompañados detenidos por ingresar ilegalmente a Estados Unidos, informó Roberto Domínguez, subjefe interino de Operaciones en la Sede Central de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El funcionario estadounidense indicó que para octubre de este 2025, se contabilizaron seis mil 500 menores no acompañados cruzando la frontera, mientras que el año fiscal anterior, de enero a septiembre del 2024, se contabilizaron hasta 60 mil.

Sí hemos visto que ha bajado, pero lo que quiero decir es que el problema sigue igual, los menores están en peligro de estas organizaciones

Por otro lado, en las estadísticas generales, mencionó que también se ha mostrado una disminución importante de arrestos, cerrando el mes de septiembre de este 2025 con 450 mil arrestos, mientras que en el mismo periodo anterior se contabilizaron hasta un millón y medio de personas detenidas.

“También hemos visto una disminución como del 84%, la mayoría de los que estamos viendo detenidos son mexicanos, son como 56% de los detenidos en total y a parte de El Salvador y Honduras; esas tres naciones vemos el 80% que está cruzando en la frontera”, detalló.

Al respecto, recordó que las autoridades de Estados Unidos presentarán cargos criminales y aplicarán multas de hasta cinco mil 500 dólares, por ingresar ilegalmente al país vecino, además de ser deportados al país de origen o México, dependiendo del caso.

En ese sentido, mencionó que se pueden aplicar cargos tanto estatales como federales, pues si una persona detenida está pagando “coyotes” para que le ayuden a cruzar, pueden aplicarse cargos adicionales por apoyar organizaciones terroristas extranjeras.

“También tenemos nuevas zonas denominadas Zonas de Defensa Nacional en toda la frontera, donde están soldados del Departamento de Guerra, entonces también se pueden poner cargos para una persona que entra ilegalmente a una base militar. Dependiendo del antecedente que tenga la persona también se pueden aplicar esos cargos”, detalló.

Además de la detención, abundó, se pueden aplicar multas que podrían ascender hasta los cinco mil 500 dólares, dependiendo de la situación particular, para luego proceder con la deportación, la mayoría de las veces hacia distintos puntos de México.