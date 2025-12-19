Más de 82 mil migrantes ingresaron a Sonora en 2025; flujo cae en diciembre

De enero a octubre de 2025, un total de 82 mil 338 migrantes ingresaron a Sonora, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (Upmrip) de la Secretaría de Gobernación.

Los meses con mayor flujo fueron marzo y octubre, con nueve mil 561 y nueve mil 911 ingresos, respectivamente, cuyos principales puntos de internación se concentraron en Nogales Uno (terrestre) y Naco (terrestre).

De los más de 80 mil ingresos registrados, cuatro mil 240 se realizaron de manera irregular, es decir, correspondientes a extranjeros presentados y devueltos, concentrándose el 84.43% de estos casos en Nogales.

De acuerdo con Ignacio Toledo, administrador operativo del albergue Casa Amiga en Hermosillo, durante el primer y segundo trimestre del año se brindó asilo temporal hasta a 240 migrantes, cifra que ha disminuido en un 95% durante las fechas decembrinas.

“En este mes se caracteriza que hay menos, por ser diciembre; se festeja la Navidad y el clima frío, que para muchos migrantes es muy fuerte, ya sea que se dirijan a Baja California, permanezcan aquí en el estado o intenten cruzar hacia Estados Unidos”, explicó.

Detalló que durante esta temporada la afluencia al albergue corresponde mayormente a personas en situación de calle, más que a migrantes de paso por la ciudad.

Señaló que una gran parte de los migrantes atendidos en Casa Amiga durante 2025 son provenientes de Centroamérica, específicamente de Honduras.

“Operamos desde las 6:00 de la tarde. Se les recibe con medidas de higiene: al llegar se lavan las manos, se les proporciona gel y una cena caliente; después disponen de tiempo para asearse, lavar su ropa, ver televisión y descansar. Al salir por la mañana se les entrega un lonche y desayuno”, agregó sobre el servicio.

El administrador operativo añadió que el albergue Casa Amiga brinda atención los 365 días del añoen la calle Jesús García número 100, en la colonia Centro, para personas en situación de vulnerabilidad que así lo requieran.