Canadá emite alerta de viaje para Sonora por violencia y crimen organizado

El gobierno de Canadá actualizó su aviso de seguridad para México y advierte a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a Sonora, entre otros estados, debido a los altos niveles de violencia y a la presencia de organizaciones criminales.

En su más reciente actualización, Canadá recomienda ejercer “un alto grado de precaución” en todo el país por la actividad delictiva y el riesgo de secuestro.

Para Sonora, el aviso incluye un “Regional Advisory” que insta a evitar viajes no esenciales, con excepciones para Hermosillo, Guaymas (San Carlos) y Puerto Peñasco, zonas consideradas relativamente más seguras para los visitantes extranjeros.

La advertencia forma parte de una lista de entidades mexicanas que presentan altos niveles de riesgo, entre las que se encuentran Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

El gobierno canadiense señala que la decisión responde a la creciente actividad de grupos criminales, así como a enfrentamientos armados y hechos de violencia que pueden poner en peligro a turistas y viajeros.

Entre las recomendaciones generales dirigidas a ciudadanos canadienses se encuentran evitar desplazarse por zonas rurales o carreteras de alto riesgo; no mostrar señales de riqueza, como joyería o dispositivos electrónicos costosos.

Asimismo, se recomienda utilizar transporte seguro y preferentemente viajar de día; mantenerse atentos a la situación local mediante medios de comunicación y avisos oficiales, así como registrar su viaje en el sistema de ciudadanos en el extranjero para recibir alertas y actualizaciones.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó durante conferencia de prensa que el turismo no se verdad afectado por este tipo de alertas, pues se ha registrado un incremento del 11% en el turismo desde Canadá.

“Vamos a averiguar con la embajada de Canadá pero no sirven de mucho la verdad porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país”, dijo.