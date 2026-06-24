Edil de Cajeme pide licencia; buscar ser candidato por Morena en Sonora

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dejó temporalmente el cargo tras obtener la aprobación unánime del cabildo para una licencia de 90 días, periodo durante el cual buscará convertirse en el coordinador de los Comités de la Defensa de la Transformación en Sonora, posición considerada la antesala de la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.

La separación del cargo ocurre en el arranque del proceso interno con el que el partido definirá a quien encabezará su proyecto político para la elección de 2027, cuando los sonorenses acudirán a las urnas para elegir al sucesor del gobernador, Alfonso Durazo Montaño.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad Obregón, Lamarque Cano aclaró que su licencia no representa un alejamiento total de los asuntos públicos de Cajeme y aseguró que continuará atento al desarrollo de los programas y proyectos impulsados por su administración.

El alcalde con licencia sostuvo que mantendrá comunicación con el gobierno municipal para dar seguimiento a los temas prioritarios y responder a cualquier situación que pudiera requerir su opinión o conocimiento.

La solicitud de licencia coloca formalmente a Lamarque Cano en la contienda interna de Morena, cuyo proceso entrará en una etapa clave esta semana, cuando los aspirantes acudan ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido para participar en las actividades relacionadas con la definición de la coordinación estatal.

La elección de 2027 tendrá características particulares en Sonora, ya que la persona que resulte electa para encabezar el Poder Ejecutivo estatal ejercerá un mandato de tres años, de 2027 a 2030, como parte del proceso de homologación de los comicios locales con las elecciones presidenciales federales.