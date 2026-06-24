Policía Estatal asegura personas, armas, drogas y recupera vehículos robados en Sonora

Un total de 23 personas fueron detenidas , además de la incautación de más de 600 dosis de narcóticos , recuperación de vehículos y aseguramiento de armas de fuego , fueron el resultado de los diversos operativos que la Policía Estatal realizó en un sólo día, en varias localidades del Estado, reveló la corporación policial.

En un comunicado se informa que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron operativos de seguridad y vigilancia en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Guaymas y Magdalena.

Como resultado, la PESP realizó la detención de 23 personas, se incautaron 666 dosis de narcóticos, se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores, y se recuperaron cinco vehículos con reporte de robo.

En el documento se enfatiza en que los diversos operativos fueron implementados con el compromiso de atender y dar seguimiento a los reportes ciudadanos de estas diez localidades, y así asegurar la integridad de la comunidad.