Se volcó automóvil en Puerto Peñasco en camino sin pavimentar

Al llegar al lugar, personal policíaco hallaron que el responsable se había escapado.

Una camioneta terminó volcada sobre un trayecto de terracería en la colonia Arena en Puerto Peñasco. El hecho se registró durante la tarde del domingo 21 de junio y no se reportaron lesionados. El vehículo quedó fuera de la circulación en posición invertida, situación que fue atendida de inmediato por autoridades locales.

De acuerdo con el reporte policíaco, el siniestro ocurrió alrededor de las 02:15 p.m. en el camino que conecta con la empresa Concretos Roma. En el punto, elementos de seguridad encontraron una vagoneta Chrysler Voyager modelo 2002 sin ocupantes. El área fue asegurada para su inspección, al mismo tiempo que no se localizaron personas en las inmediaciones.

Versiones preliminares indican que la unidad transitaba por el camino cuando el conductor perdió el control, salió de la vía y quedó de costado sobre su parte superior. Se presume que, tras el incidente, el responsable abandonó el lugar, por lo que el caso quedó en manos de la Policía Municipal para la correspondiente investigación