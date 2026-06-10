Emite Estados Unidos alerta de viaje para seis estados de México

A menos de dos días del arranque de la Copa Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de su Embajada en México, actualizó sus recomendaciones de viaje para los ciudadanos estadounidenses que tienen previsto asistir a partidos y actividades relacionadas con el torneo en territorio mexicano.

La revisión mantiene a México en la categoría global de Nivel 2, clasificación que recomienda incrementar las precauciones durante los desplazamientos por el país, medida que forma parte de las evaluaciones periódicas que realiza la diplomacia estadounidense sobre las condiciones de seguridad en distintos destinos internacionales.

El informe también establece restricciones específicas para seis entidades federativas que fueron ubicadas en el Nivel 4, la categoría más alta dentro del sistema de alertas.

Esta clasificación contempla la recomendación de no viajar a determinadas zonas debido a factores relacionados con la seguridad.

Los estados incluidos en esta advertencia son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

La actualización fue difundida en la antesala de la competencia internacional, periodo en el que se espera la llegada de visitantes procedentes de distintos países.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a sus ciudadanos a consultar la información oficial antes de realizar traslados dentro de México y mantenerse informados sobre las condiciones de las regiones que planean visitar durante su estancia.