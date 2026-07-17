Estado y federación condonan adeudos y brindan descuentos en créditos a productores sonorenses

Para liberar la deuda de mil 072 productores de Sonora, el Gobierno de México y de Sonora invertirá 145 millones de pesos, así como otros 528 millones de pesos para generar descuentos del 30% en créditos de 934 productores.

Se trata de un apoyo financiero que forma parte del programa nacional “Volver a crecer” establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum para liquidar adeudos con el fin de fortalecer al campo.

Este 16 de julio se dio a conocer que los beneficios financieros se entregaron durante una gira de trabajo por Cajeme del gobernador Alfonso Durazo Montaño, junto con Julián Domínguez López, director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

En el evento se detalló que de los mil 72 productores que recibirán la liquidación total, 214 son mujeres y 858 son pequeños agricultores que habitan en 10 municipios del sur de Sonora.

Aunado a esto, Durazo Montaño reiteró que 934 personas recibirán descuentos de hasta 30% sobre el saldo de su deuda con el fin de dar un respiro financiero a las familias del sur de la entidad.

Al respecto, el mandatario sonorense señaló que se trata de un compromiso con el desarrollo del campo a través de acciones que garantizan certeza financiera, mayor productividad y mejores condiciones para las familias que viven de este sector.

“Este finiquito que hoy damos tiene un valor, son 528 millones de pesos que benefician a dos mil seis productoras y productores sonorenses, pequeños productores”, resaltó.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero prevé un esquema de liquidación total de deudas para mujeres con créditos que tengan un saldo contable menor a 397 mil 787 pesos y para pequeños productores con deudas menores a 248 mil 113 pesos.

Sobre los créditos superiores a esas cantidades, expuso que serán quienes reciban el descuento del 30% para contribuir a la recuperación de la actividad productiva que predomina en esa región.

Más equipamiento

Además de estos beneficios económicos, durante la gira por el sur, también se entregó el equipamiento de un pozo en el ejido Tosopobampo cuya capacidad de extracción es de 95 litros por segundo.

Este pozo tiene una profundidad de 117 metros y corresponde a la segunda etapa de un proyecto integral que va a ayudar al riego de los campos aledaños.

Serán 24 productores los beneficiados directamente con la obra hídrica, así como 156 hectáreas que podrán irrigar a través de esta infraestructura que tuvo una inversión superior a los 2.56 millones de pesos por parte del Estado y la federación.