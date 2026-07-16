Sonora inaugura el primer Centro Coordinador de Salud para el Bienestar del país

El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró este miércoles el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), una instalación que calificó como un “centro de inteligencia” para la administración y coordinación de los servicios de salud en Sonora, el primero de su tipo en el país.

Durante el acto inaugural, el mandatario estatal destacó que el nuevo modelo permitirá optimizar la atención médica mediante la coordinación de las instituciones de salud, reduciendo tiempos de espera y eliminando procesos burocráticos que dificultan el acceso de los ciudadanos a los servicios.

“Desde este centro cualquier persona que requiera atención en materia de salud podrá llamar y será canalizada a la unidad más cercana y con disponibilidad para atenderla, evitando la saturación de algunos hospitales mientras otros cuentan con espacios”, explicó.

Durazo Montaño informó que el Cecosabi requirió una inversión de 53 millones de pesos y actualmente opera con una plantilla inicial de 88 trabajadores, además de contar con infraestructura tecnológica de última generación para el monitoreo y coordinación de los servicios.

El gobernador señaló que la puesta en marcha del centro coloca a Sonora como referente nacional en materia de organización del sistema de salud, al ser la primera entidad en implementar un modelo de estas características, el cual podría replicarse posteriormente en otros estados del país.

Por su parte, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, explicó que el Cecosabi fue concebido dentro del modelo nacional Más Bienestar y constituye uno de los principales instrumentos para fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud Pública tanto en el ámbito federal como estatal.

Detalló que el centro articulará la atención entre instituciones como IMSS Bienestar, IMSS régimen ordinario, Issste, Isssteson, Sedena, Semar e incluso prestadores privados, mediante enlaces permanentes que facilitarán la referencia de pacientes y el seguimiento de los servicios médicos.

Uno de los componentes principales será un call center, cuyo número telefónico será dado a conocer en los próximos días y que, incluso, busca operar con un número de tres dígitos para facilitar su acceso. A través de este servicio, la población podrá solicitar orientación médica, ubicación de medicamentos, programación de estudios especializados, información sobre vacunas, así como reportar riesgos sanitarios en sus comunidades.

Alomía destacó que el Cecosabi también integra el Centro Regulador de Urgencias Médicas, áreas de vigilancia epidemiológica, monitoreo, análisis de información, salas de crisis y coordinación para la atención de desastres, lo que permitirá responder de manera más rápida ante emergencias sanitarias o accidentes de gran magnitud.

Explicó que, ante un incidente como un accidente carretero con múltiples lesionados, el sistema podrá activar de forma inmediata el envío de ambulancias, alertar a los hospitales cercanos sobre la llegada de pacientes y dar seguimiento a su atención, facilitando además la toma de decisiones por parte de las autoridades estatales.

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo del Cecosabi es garantizar una mejor distribución de los servicios de salud disponibles en Sonora, aprovechar la capacidad instalada de hospitales y clínicas, y brindar una atención médica más oportuna y eficiente a todas las personas que requieran servicios médicos en la entidad.