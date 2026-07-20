Lluvias desatan rescates en Nogales, Sonora; en Arizona hallan tres muertos por el temporal

Un joven de 26 años murió sepultado por un deslave, tres personas fueron rescatadas con vida de la fuerza de las corrientes y decenas de vehículos quedaron varados durante la intensa tormenta que azotó este sábado a Nogales, donde las calles volvieron a transformarse en cauces y los escurrimientos provocaron inundaciones, daños en infraestructura y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia en la frontera de Sonora.

La víctima perdió la vida en la colonia Jardines de la Montaña, donde un deslave ocasionado por el reblandecimiento del terreno colapsó parte de una vivienda ubicada en la calle Lago Tarapoto. Elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para realizar labores de búsqueda y rescate, pero el joven ya no contaba con signos vitales.

Juan Gim, alcalde de Nogales, confirmó el fallecimiento y señaló que el Ayuntamiento brindará apoyo funerario a la familia, mientras continúan los recorridos para evaluar daños en viviendas, retirar material de arrastre y restablecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

La tormenta de este sábado, una de las más intensas registradas durante la actual temporada del monzón mexicano, provocó el rápido crecimiento de arroyos urbanos y escurrimientos que rebasaron vialidades, arrastraron decenas vehículos y sorprendieron a conductores y peatones.

Uno de los rescates ocurrió en la calle Abraham Zaied, donde una mujer fue arrastrada por la corriente y logró ser puesta a salvo por cuerpos de emergencia. El momento fue captado en video por vecinos y difundido en redes sociales, donde se observa la fuerza del agua que descendía por esa vialidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó además que otras dos personas quedaron atrapadas entre varios automóviles inmovilizados por la acumulación de agua sobre la avenida Nuevo Nogales, las cuales fueron rescatadas sin lesiones de gravedad.

Las lluvias ocasionaron además severas afectaciones a la movilidad, la avenida Tecnológico registró uno de los mayores incrementos en el caudal del arroyo que la cruza, mientras que el bulevar Raquet, la calle Abraham Zaied y los vados de la carretera al ejido Mascareñas fueron identificados entre los puntos de mayor riesgo por la velocidad de las corrientes y el nivel del agua.

Protección Civil emitió un aviso preventivo para exhortar a la población a no cruzar arroyos, cauces o zonas inundadas, evitar circular por vialidades con escurrimientos y reportar cualquier situación de emergencia al número 911.

En Nogales, Arizona, las autoridades concluyeron este sábado el operativo de búsqueda iniciado tras las inundaciones del jueves, luego de localizar los cuerpos de un hombre y una mujer que habían sido arrastrados por la corriente.

Ben Guerrero, jefe del Distrito de Bomberos de Tubac, confirmó que con el hallazgo de la segunda víctima finalizaron las labores de búsqueda. Durante el operativo también fue localizado un tercer cuerpo en la zona de Río Rico, Arizona, cuyo caso permanece bajo investigación para establecer su identidad y las circunstancias de su muerte.

Las lluvias continuaron durante este sábado en ambos lados de la frontera. En Nogales, Arizona, una patrulla del Departamento de Policía fue arrastrada por la corriente de un arroyo durante otra tormenta registrada por la tarde. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si el incidente dejó personas lesionadas.