Encienden alertas en Europa occidental

Italia activó alerta roja en Roma y otras cuatro ciudades, mientras Francia, Portugal y Reino Unidoreportaron afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Las autoridades italianas emitieron el nivel máximo de alerta para Roma, Florencia, Bolonia, Turín y Brescia. El Ministerio de Salud informó que las condiciones “representan un riesgo no solo para adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas, sino también para personas sanas que realizan actividades al aire libre”.

El fenómeno ha sido identificado por especialistas como una “cúpula de calor”, provocada por aire cálido proveniente del norte de África que permanece atrapado bajo un sistema de alta presión sobre Europa occidental. Esta situación ha generado temperaturas más cercanas al verano, aunque la temporada inicia oficialmente el 21 de junio.

Portugal registró uno de los valores más altos para un mes de mayo. En la localidad de Mora, los termómetros alcanzaron 40.3 grados centígrados, cifra superior al récord nacional reportado en mayo de 2001.

La ministra de Salud portuguesa informó también sobre un incremento en hospitalizaciones relacionadas con el calor.

Francia continúa entre los países más afectados.

En Angoulême-La Couronne se reportaron 37.8 grados centígrados, una cifra considerada récord nacional para mayo. En la región de las Landas, una escuela suspendió actividades luego de que la temperatura en sus pasillos alcanzara 53 grados, situación que provocó malestares entre estudiantes, incluido un caso de desmayo.

Las altas temperaturas también impactaron el torneo de tenis Roland Garros, disputado en las afueras de París.

El italiano Jannik Sinner sufrió complicaciones físicas durante su encuentro de segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Mientras tanto, trabajadores del recinto aplicaron medidas para conservar la humedad de las pistas de arcilla.

En España, la agencia meteorológica Aemet emitió avisos preventivos para varias zonas del norte y noreste del país, donde se esperan temperaturas de hasta 37 grados centígrados.

Científicos han señalado que el cambio climático influye en el aumento de fenómenos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones.